Шестеркин, Афиногенов и Капризов примут участие в Матче звезд КХЛ
Стали известны фамилии еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ-2017.
Голосованием, в котором принимали участие представители СМИ, для участия в Матче были выбраны следующие хоккеисты:
Дивизион Боброва: Игорь Шестеркин (СКА), Чарльз Геноуэй («Йокерит»), Райан Стоа («Спартак»);
Дивизион Тарасова: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Максим Афиногенов («Витязь»);
Дивизион Харламова: Павел Францоуз («Трактор»), Кирилл Кольцов («Трактор»), Дэн Секстон («Нефтехимик»);
Дивизион Чернышева: Игорь Бобков («Адмирал»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»).
Напомним, ранее 16 хоккеистов для участия в Матче звезд выбрали болельщики. Заключительным этапом формирования состава станет решение Департамента проведения соревнований КХЛ.
Неделя звезд хоккея, в рамках которой состоится Матч звезд КХЛ, пройдет с 15 по 22 января в Уфе.