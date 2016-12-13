Андрей Рябинский: Все допинг-пробы Поветкина - чистые

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что все допинг-пробы россиянина Александра Поветкина, взятые перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном, дали отрицательный результат.

- Да, все пробы Поветкина - чистые, он готовится к бою, все в порядке. Со Стиверном после той ситуации тоже все в порядке, - сказал Рябинский ТАСС.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.