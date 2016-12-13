МВД и ФСБ провели обыски у лидеров фанатов ЦСКА

Сотрудники спецслужб провели во вторник утром обыски у лидеров фанатов ЦСКА, сообщает Life.ru. В них были задействованы 150 сотрудников МВД и ФСБ.

Следственные мероприятия проходили по 14 адресам в Москве, Московской области и Владимирской области. Причиной обысков могли стать уголовные дела об экстремизме, которые были возбуждены ранее. Оперативники осматривали квартиры на наличие материалов экстремистского характера и символики.

Также не исключено, что обыски связаны с вандализмом во время матча «Спартак» – ЦСКА, который прошел 29 октября на «Открытие Арене». Отметим, что до игры фанаты двух московских команд устроили стычки в метро.