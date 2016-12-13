M-1 Challenge 74, Абукар Яндиев проведет бой против Бутенко

18 февраля на турнире M-1 Challenge 74 против действующего чемпиона организации в легком весе Александр Бутенко (Fightspirit, 42-11-2) выйдет победитель кубка мира по дзюдо и один из самых ярких бойцов российского ММА Абукар Яндиев (Fight or Die, 8-1).

История с вызовом, который Абукар сделал своему оппоненту совместно с обращением к руководству M-1 Global встретила повышенный интерес в среде поклонников смешанных единоборств и средствах массовой информации. Десятки СМИ не остались в стороне,а сотни фанатов уже начали бурные обсуждения. В связи с этим было принято решение о том, что именно Абукар становится следующим претендентом на бой с Александром Бутенко.

Абукар Яндиев является настоящим мастером досрочных побед – все его поединки закончились в первом раунде, а самый упорный противник продержался чуть больше двух минут. Единственное поражение от Чарльза Андраде в профессиональной карьере, Яндиев реваншировал спустя три месяца, отправив бразильца в нокаут всего за 17 секунд. После чего он в бою за пояс чемпиона OFS нанес первое и пока единственное поражение белорусскому проспекту Вадиму Куцему, а также вынудил сдаться от болевого приема ветерана UFC Энтони Христодолу в поединке на грандиозном международном турнире M-1 Challenge 68.

Также на турнире в Санкт-Петербурге свои бои проведут и главные преследователи Абукара в титульной гонке Дамир Исмагулов и Артем Дамковский. Их соперниками станут иностранные оппоненты, следите за информацией на нашем сайте.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2

Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь) - TBA

Дамир Исмагулов (Клуб Боец и команда Новый Поток) - TBA