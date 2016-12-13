Шишкарев стал единственным кандидатом на выборах президента ФГР
Действующий президент
Федерации гандбола России Сергей Шишкарев остался единственным кандидатом на выборах
президента организации.
«Завершился прием заявок на участие в выборах президента
ФГР. Кроме Сергея Шишкарева свои кандидатуры на эту должность никто не выдвинул», –
сказал исполняющий обязанности генерального директора ФГР Лев Воронин.
Напомним, Шишкарев был выдвинут на выборы президента от Федерации гандбола Московской области.
Отчетная конференция Федерации гандбола России пройдет 26 декабря в Москве.
Добавим, что Шишкарев возглавляет ФГР с апреля 2015 года.
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