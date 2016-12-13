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Шишкарев стал единственным кандидатом на выборах президента ФГР

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Действующий президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев остался единственным кандидатом на выборах президента организации.

«Завершился прием заявок на участие в выборах президента ФГР. Кроме Сергея Шишкарева свои кандидатуры на эту должность никто не выдвинул», – сказал исполняющий обязанности генерального директора ФГР Лев Воронин.

Напомним, Шишкарев был выдвинут на выборы президента от Федерации гандбола Московской области.

Отчетная конференция Федерации гандбола России пройдет 26 декабря в Москве.

Добавим, что Шишкарев возглавляет ФГР с апреля 2015 года.

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