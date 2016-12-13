Вячеслав Колосков: Роналду логично и объективно получил «Золотой мяч»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заслуженно получил «Золотой мяч».

- Что касается Роналду и Месси, то, наверное, все-таки Роналду. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Португалия - чемпионат Европы, поэтому никаких особых споров быть не должно. Гризманн пока не подходит по классу, могу прямо сказать; у Месси был спад, сборная Аргентины выступала неудачно. Поэтому, мне кажется, на этот раз все объективно и логично, - цитирует Колоскова ТАСС.