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Вячеслав Колосков: Роналду логично и объективно получил «Золотой мяч»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заслуженно получил «Золотой мяч». 

- Что касается Роналду и  Месси, то, наверное, все-таки Роналду. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Португалия - чемпионат Европы, поэтому никаких особых споров быть не должно. Гризманн пока не подходит по классу, могу прямо сказать; у Месси был спад, сборная Аргентины выступала неудачно. Поэтому, мне кажется, на этот раз все объективно и логично, - цитирует Колоскова ТАСС. 

Криштиану Роналду более чем в два раза опередил Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». Эту награду ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту планеты. Португалец по результатам голосования журналистов набрал 745 очков. Второе место в голосовании занял пятикратный обладатель «Золотого мяча» 29-летний Месси – 316 очков. На счету нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, занявшего третье место, 198 очков.

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