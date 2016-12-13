«Челси» не хочет продлевать контракт с Терри

«Челси» не собирается продлевать контракт с защитником Джоном Терри, сообщает The Times.

Контракт 36-летнего футболиста с английским клубом истекает в конце текущего сезона. Сам игрок не намерен покидать клуб, хотя недавно ему поступило выгодное предложение из Китая.

Всю свою футбольную карьеру Терри провел в «Челси». За основную команду он выступает с 1998 года. В «Челси» защитник провел 18 сезонов, сыграл более 700 матчей и забил 66 мячей.

В текущем сезоне Терри сыграл в восьми матчах за «Челси».