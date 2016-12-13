Трефилов извинился перед Ростовом-на-Дону

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов принес извинения жителям Ростова-на-Дону за резкие высказывания в адрес города во время матча чемпионата Европы с Чехией (26:24).

Во время тайм-аута, обращаясь к игроку «Ростов-Дона» Анне Вяхиревой, Трефилов сказал: «Уважаемая, будешь строить – будешь сидеть в своем вонючем Ростове. Вы не можете друг другу передачи дать!».

«Хотел бы принести извинения за достаточно резкие высказывания, которые прозвучали в эфире во время матча с Чехией. Я не должен был их допускать и прекрасно это понимаю. Считаю, что для тренера сборной России такое поведение недопустимо, и в этом вопросе я постараюсь исправиться.

Хочу, чтобы люди меня понимали и знали мою позицию. Я прекрасно отношусь к администрации города Ростова, которая очень многое делает для развития нашего вида спорта. Снимаю перед ней и ростовскими болельщиками шляпу. Но я бы хотел призвать – давайте все вместе работать в интересах национальной сборной России.

Например, не совсем понятна ситуация, когда игроки отсутствуют на сборах, ссылаясь на повреждения, травмы, личные просьбы. Я могу пойти навстречу, в жизни всякое бывает, но если такое случается регулярно, это не совсем понятно. Я извиняюсь за высказывание, которое попало в эфир во время матча, это произошло в «порыве нежности». Я ко всем отношусь хорошо: и к Волгограду, и к Ростову, и к Тольятти», – приводит слова Трефилова пресс-служба Федерации гандбола России.