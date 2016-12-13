Российские бойцы завоевали все первые места на «Кубке Содружества» по ММА 2016

В Сургуте завершился международный турнир Кубок Содружества по смешанному боевому единоборству, в котором приняли участие свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья. В ходе двух соревновательных дней определились победители открытого «Кубка Содружества» 2016 года. Во всех семи весовых категориях победу праздновали российские спортсмены.

до 61.2 кг Магомедов Шарапудин (Россия),

до 65.8 кг Гайирбегов Абдулмуталип (Россия),

до 70.3 кг Хабибулаев Алибек (Россия),

до 77.1 кг Даудгаджиев Арсен (Россия),

до 84 кг Омаргаджиев Гаджи (Россия),

до 93 кг Зайналов Даниял (Россия),

свыше 93 кг Адамов Хусейн (Россия).

Главный тренер сборной России Геннадий Капшай: «Радует, что турнир «Кубок Содружества» приобрел статус международного, растет, развивается. Надеюсь, что количество стран-участников с каждым годом будет увеличиваться. Ребята, помимо чемпионатов мира и Европы, смогут выполнять тут норматив мастера спорта международного класса. В этом году представители России установили новый рекорд, - на чемпионате Европы и чемпионате мира завоевали все семь из семи возможных золотых медалей. Секрет успеха - в труде наших ребят и лично их тренеров, которые уже выстроили серьезную школу российского смешанного боевого единоборства в регионах нашей страны. Благодаря их труду, опыту и их работе у нас такие отличные ребята. Поэтому у нас очень сильный чемпионат России, сильный Кубок России, сильные отборочные турниры. Далее уже передают ребят нам в сборную. Наша общая команда, - это я, старшие тренеры Шамиль Алибатыров, Андрей Терентьев, сейчас уже тренер молодежной сборной подключается Владимир Осия, хотелось бы отметить «материнскую» заботу врача сборной Елену Розберг. В этом наша сила, в объединении. Не зря мы Союз! Стараемся создать в сборной семейный, родственный климат. Очень приятно, что ребята вспоминают о нас, о сборах, соревнованиях, как о своей второй семье.» - раскрыл секрет успеха российских спортсменов в 2016 году Геннадий Капшай.