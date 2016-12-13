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Гончаренко попросил писать его фамилию как в паспорте

Источник:  Р-СпортКомментарии

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов сказал, что главный тренер клуба Виктор Гончаренко попросил писать его фамилию как в паспорте.

«Главный тренер попросил писать его фамилию так, как она указана в паспорте - Ганчаренко, - сказал Аксенов в интервью «Р-Спорт». 

Напомним, вчера ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.    

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