Алексей Сафонов: «Зенит» зимой купит двух бразильцев, и это будут новые звезды

Известный агент Алексей Сафонов рассказал о планах «Зенита» на зимнее трансферное окно.

- «Зенит» ищет замену Витселю, и не только Витселю. Обойма игроков у Луческу меньше, чем он привык, работая в Донецке. Массовых покупок в Питере зимой не будет, но двух бразильцев «Зенит», думаю, купит. И это будут новые звезды, - цитирует Сафонова «Спортфакт».

После 17 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 35 очков.