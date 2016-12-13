Нурмагомедов пригрозил Фергюсону в твиттере
Российский боец Хабиб
Нурмагомедов обратился в твиттере к американцу Тони Фергюсону, который
отказывается подписывать контракт на проведение поединка в UFC, сообщает Lenta.ru.
«Привет, цыпленок Тони. Это все гангстерский разговор, но почему ты не хочешь подписать контракт? Не переживай, я убью тебя быстро», – написал Нурмагомедов.
Через некоторое время Фергюсон написал ответ: «Я был готов к подписанию контракта на бой. В прошлом поединке соперник выбил из тебя слишком много песка. Ты чересчур много болтаешь».
Напомним, чемпионским поясом UFC в легком весе владеет ирландец Конор Макгрегор, который не будет проводить бои до мая 2017 года.
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