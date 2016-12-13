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Александр Поветкин: Посмотрим, что Стиверн покажет на ринге

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с канадцем Бермейном Стиверном.

- Стиверн - достойный, сильный соперник. Он говорил, что позаботится обо мне на ринге? Слова - это слова, посмотрим, что он покажет на ринге, - сказал Поветкин. 

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.

Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть Поветкину

Канадский супертяжеловес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.

Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть Поветкину

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