Александр Поветкин: Посмотрим, что Стиверн покажет на ринге
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с канадцем Бермейном Стиверном.
- Стиверн - достойный, сильный соперник. Он говорил, что позаботится обо мне на ринге? Слова - это слова, посмотрим, что он покажет на ринге, - сказал Поветкин.
Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.
Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.
Канадский супертяжеловес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.
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