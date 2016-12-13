Александр Поветкин: Посмотрим, что Стиверн покажет на ринге

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с канадцем Бермейном Стиверном.

- Стиверн - достойный, сильный соперник. Он говорил, что позаботится обо мне на ринге? Слова - это слова, посмотрим, что он покажет на ринге, - сказал Поветкин.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.