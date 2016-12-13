Бермейн Стиверн: Холод в Екатеринбурге меня не страшит, я из Канады

Канадский тяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.

- Я номер один. Да, я проиграл бой Уайлдеру. Но я был в не очень хорошей форме. Все знают, что он не лучший в тяжелом весе. Холод в Екатеринбурге меня не страшит, я из Канады, а погода там очень похожа на российскую. Поветкин - олимпийский чемпион, выдающийся спортсмен в любительском боксе, но это профессиональный бокс, и это совсем другая история, - сказал Стиверн.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.