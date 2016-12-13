На стадионе «Лужники» установят 40 лифтов

Строители приступили к монтажу лифтов на Большой спортивной арене «Лужники», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Всего на обновленном стадионе будет установлено 40 лифтов, четыре из них уже смонтировали.

«Лифты разместятся по периметру чаши стадиона. Они предназначены для технического персонала арены, а также для перемещения зрителей в ложи повышенной комфортности – скайбоксы», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Основные строительные работы в «Лужниках» планируется завершить к концу 2016 года.

После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.