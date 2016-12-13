Бермейн Стиверн: Я нокаутирую Поветкина

Канадский тяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.

- Я нокаутирую Поветкина. Я уверен, что бой не пройдет 12 раундов, ничего личного, но я нокаутирую Александра. Я приехал в Россию не для того, чтобы судьбу боя решали судьи. Это территория Поветкина, и здесь симпатии судей будет на его стороне, - сказал Стиверн.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.