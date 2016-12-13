Андрей Рябинский: Вести бизнес с Доном Кингом – удовольствие ниже среднего
Глава промоутерской
компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах с Доном Кингом о
проведении боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.
«Мы друзья с Доном Кингом, тепло к нему отношусь. Мы здорово общаемся с ним не по бизнесу, а вот вести с ним бизнес – удовольствие ниже среднего. Он любит вынести мозг. Тем не менее, мы договорились, бой 17 декабря состоится», – сказал Рябинский.
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