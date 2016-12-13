Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квест

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.

«После несостоявшегося боя Уайлдер — Поветкин, команда нашего соперника подала в суд, потому что посчитала, что поединок был сорван из-за нас. Поскольку Александр якобы нарушил спортивное законодательство, принимая мельдоний. Однако после расследования все обвинения с Поветкина были сняты. Они подали иск на 4,5 миллиона, и нелицеприятно высказывались о нашем боксере. Мои адвокаты считают, что они нанесли ущерб репутации Александра. Мы подали встречный иск на 36 миллионов. В будущем году будем судиться. Я люблю это дело, это будет увлекательный квест. Что касается, Уайлдера, то надеюсь, что бой с ним состоится, я бы очень хотел его увидеть. Нам нужен его пояс», - рассказал Рябинский.

Напомним, что бой Уайлдер — Поветкин сорвался из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.