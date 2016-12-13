Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия- : -Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик- : -Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квест

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.

«После несостоявшегося боя Уайлдер — Поветкин, команда нашего соперника подала в суд, потому что посчитала, что поединок был сорван из-за нас. Поскольку Александр якобы нарушил спортивное законодательство, принимая мельдоний. Однако после расследования все обвинения с Поветкина были сняты. Они подали иск на 4,5 миллиона, и нелицеприятно высказывались о нашем боксере. Мои адвокаты считают, что они нанесли ущерб репутации Александра. Мы подали встречный иск на 36 миллионов. В будущем году будем судиться. Я люблю это дело, это будет увлекательный квест. Что касается, Уайлдера, то надеюсь, что бой с ним состоится, я бы очень хотел его увидеть. Нам нужен его пояс», - рассказал Рябинский.

Напомним, что бой Уайлдер — Поветкин сорвался из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Вести бизнес с Доном Кингом – удовольствие ниже среднегоГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах с Доном Кингом о проведении боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Бермейн Стиверн: Я нокаутирую ПоветкинаКанадский супертяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Бермейн Стиверн: Холод в Екатеринбурге меня не страшит, я из КанадыКанадский супертяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Александр Поветкин: Посмотрим, что Стиверн покажет на рингеЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Все допинг-пробы Поветкина - чистыеГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что все допинг-пробы россиянина Александра Поветкина, взятые перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном, дали отрицательный результат.Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть ПоветкинуБермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть ПоветкинуКанадский тяжеловес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Григорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раундаГригорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раундаБывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своей готовности вернуться на ринг.Андрей Рябинский: В бою с Гассиевым Лебедев боксировал со сломанной рукойГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о тяжелой травме, которую чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев получил в бою с соотечественником Муратом Гассиевым.Бермейн Стиверн: Не могу дождаться момента, когда я нокаутирую Поветкина. Промоутер и тренер не смогут драться за негоКанадский тяжеловес Бермейн Стиверн уверен в своей победе над Александром Поветкиным.Андрей Рябинский: Чахкиев от боя к бою действует все хужеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что российский боксер Рахим Чахкиев с каждым новым боем выглядит все хуже и хуже.Андрей Рябинский: Готов начать переговоры о реванше между Лебедевым и ГассиевымГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что готов начать переговоры о бое-реванше между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, но прежде нужно узнать желание Лебедева.Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)В субботу в Москве состоялся большой боксерский вечер, который прошел по самому непредвиденному сценарию.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Андрей Рябинский: Итоги судебных дел российских паралимпийцев появятся к апрелю, шансы хорошиеГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что судебные процессы по отстранению российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро должны завершиться к апрелю, шансы на победу хорошие.«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону»В понедельник прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса, который пройдет в Москве 3 декабря.Андрей Рябинский: Судей боя между Ковалевым и Уордом нужно дисквалифицироватьГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал поражение боксера Сергея Ковалева от американца Андре Уорда.Александр Поветкин: Бой со Стиверном всем все покажет и расставит на свои местаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с канадцем Бермейном Стиверном, а также рассказал, чем занимался во время простоя без поединков.Александр Поветкин: Мне все равно, кто под каким допингом находитсяЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал информацию, согласно которой допинг-проба Бермейна Стиверна, с которым россиянину предстоит провести бой 17 декабря, дала положительный результат.Допинг-проба соперника Поветкина канадца Стиверна оказалась положительной, но их бой состоитсяПортал Boxing247 со ссылкой на заявление Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил, что допинг-проба канадского боксера Бермейна Стиверна дала положительный результат, однако его бой за за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина состоится.Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуКинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуЛидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.

Андрей Рябинский
Андрей Рябинскийвсе новости
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдервсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости