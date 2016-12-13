Путин рассказал о своем отношении к дзюдо

Президент России Владимир Путин высказался о дзюдо, отметив, что данный вид спорт является важной частью японской культуры.



«Дзюдо – это часть японской культуры уже, давно стало такой частью. И не случайно, мне кажется, этот вид спорта появился именно в Японии со всем его не только спортивным, но и философским содержанием. Это уважение к партнеру, уважение к старшему как к тренеру прежде всего, это очень важно и дает хороший, позитивный заряд в отношениях с людьми и в других сферах, не только в спорте», – приводит слова Владимира Путина ТАСС.



Отметим, что глава РФ является обладателем 8-го дана по дзюдо, который был присвоен ему Международной федерацией.