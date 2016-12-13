Массимо Каррера: «Зенит» - самая сильная команда России. Потом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о главных соперниках красно-белых в чемпионате России.

- Наши соперники? Отмечу Луческу. Его «Зенит» - сильная и опытная команда, она на ступеньку выше остальных. Потом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мы. В преддверии чемпионата мира-2018 уровень футбола в России растет.

Кого бы отметил из игроков? Витсель очень силен, но мне нравится Смолов, он лучший бомбардир. Еще выделю Азмуна, он быстр и техничен, - цитирует Карреру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, второе место занимает «Зенит», тройку замыкает ЦСКА.