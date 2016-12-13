Titans_eSports представит Россию на WCA 2016 по CrossFire
Команда Titans_eSports представит Россию на World Cyber Arena 2016 в дисциплине CrossFire.
Коллектив занял второе место в национальном отборочном чемпионате CFS 2016. В состав, который выступит на международном турнире, вошли игроки Кэлвей, х4рука, Фрагич, мизуН и Энрой.
World Cyber Arena 2016 пройдет с 15 по 17 декабря в городе Иньчуань, Китай. Призовой фонд турнира по дисциплине CrossFire составляет 500 000 юаней (4,5 млн рублей): 250 000 достанутся главному победителю, 120 000 и 65 000 получат серебряный и бронзовый финалисты соответственно.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически