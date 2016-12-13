Titans_eSports представит Россию на WCA 2016 по CrossFire

Питер «ppd» Дагер: «Интересно узнать, что было не так с прошлым патчем, что им пришлось все поменять»

Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является управляющим директором организации, поделился мнением о новом патче 7.00 для Dota 2.