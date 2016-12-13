Евгений Воронов: «Триумф» вернул мне мои деньги

Защитник УНИКСа Евгений Воронов сообщил, что «Триумф» расплатился с ним по задолженности по зарплате.

В 2015 году Воронов подал иск в арбитражный суд Международной федерации баскетбола (FIBA) к «Зениту», который является правопреемником «Триумфа», о погашении задолженности по зарплате в размере 7,5 миллиона рублей.

«Это очень запутанная история с счастливым концом. Я подавал в суд на БК «Зенит», но оказалась, что БК «Триумф» не внес мое имя в список игроков, перед которыми есть задолженности. Люберецкий клуб предоставил «Зениту» бумаги, что со мной был произведен полный расчет. Если бы мы знали о существовании этих документов, то действовали бы по-другому.

Я проиграл в арбитражном суде FIBA, но благодаря усилиям своего агента Сергея Тараканова, президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина и главы Единой лиги Сергея Кущенко нам удалось прийти к консенсусу и решить этот вопрос. «Триумф» вернул мне мои деньги», – приводят «Известия» слова Воронова.

Напомним, Воронов выступал за «Триумф» в 2014 году. После окончания сезона клуб сменил прописку с Люберец на Санкт-Петербург и был переименован в «Зенит».