ВИДЕО ДНЯ: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут ринг-герл
Американский боец смешанного стиля Эндрю Уитни потерпел поражение на турнире Titan Fight Championship 42 в бою против Фархада Шарипова.
Когда судьи объявили результаты (49-46, 48-47, 48-47), расстроенный Уитни обернулся и случайно ударил ринг-герл.
Девушка не пострадала и отделалась испугом.
The Beast นักมวย MMA อัปเปอร์คัทใส่สาวริงเกิร์ลแบบไม่ตั้งใจ หลังผิดหวังที่กรรมการประกาศให้เป็นผู้แพ้ pic.twitter.com/UafOkv3zfi— JokeJaith (@Joke_Jaith) 8 декабря 2016 г.
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