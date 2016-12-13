Пабло Фонтанелло покинул «Урал»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал об изменениях в составе своей команды, отметив, что аргентинский защитник Пабло Фонтанелло покинул клуб.



«У Фонтанелло закончился контракт. Сейчас он уехал домой в отпуск и пока думает о будущем. Пока контракт не продлил. Больше никто команду не покидает. Усиление зимой планируем. Есть проблемы в некоторых позициях, занимаемся данным вопросом», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».



Напомним, Фонтанелло выступал за «Урал» с 2014 года. Всего за российский клуб футболист провел 75 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.