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Пабло Фонтанелло покинул «Урал»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал об изменениях в составе своей команды, отметив, что аргентинский защитник Пабло Фонтанелло покинул клуб.

«У Фонтанелло закончился контракт. Сейчас он уехал домой в отпуск и пока думает о будущем. Пока контракт не продлил. Больше никто команду не покидает. Усиление зимой планируем. Есть проблемы в некоторых позициях, занимаемся данным вопросом», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».

Напомним, Фонтанелло выступал за «Урал» с 2014 года. Всего за российский клуб футболист провел 75 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

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