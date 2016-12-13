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Самолет с Чусовитиной на борту экстренно сел в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что самолет, на котором она летела, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.

- Во время полета нам поступило сообщение о бомбе, - сказала спортсменка ТАСС.- Мы уже пролетели Нью-Йорк и вдруг резко развернулись и буквально за 10 минут нас резко посадили. Мы думали, самолет проверят и мы полетим дальше. Но нет, всех эвакуировали и рейс отменили.

Напомним, в разные годы Чусовитина выступала за сборные Советского Союза, СНГ (Объединенную команду), Германии и Узбекистана. Гимнастка выступала на семи Олимпиадах.

В 1992 году в составе сборной СССР гимнастка завоевала золото ОИ в Барселоне в командном первенстве и серебро в опорном прыжке на ОИ-2008.   

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