Левандовски иронично прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч»
Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски на своей странице в Twitter оставил запись, посвященную результатам голосования за «Золотой мяч» от France Football.
Напомним, обладателем трофея стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а Левандовски занял 16-е место.
@francefootball 😂😂😂😂— Robert Lewandowski (@lewy_official) December 12, 2016
По итогам этого года Роберт Левандовски выиграл вместе с «Баварией» чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Германии, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а вместе со сборной Польши дошел до четвертьфинала Евро-2016.
С подробным результатом голосования вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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