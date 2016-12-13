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Левандовски иронично прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски на своей странице в Twitter оставил запись, посвященную результатам голосования за «Золотой мяч» от France Football.

Напомним, обладателем трофея стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а Левандовски занял 16-е место.

По итогам этого года Роберт Левандовски выиграл вместе с «Баварией» чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Германии, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а вместе со сборной Польши дошел до четвертьфинала Евро-2016.

С подробным результатом голосования вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.


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