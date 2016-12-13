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Мутко сменил Шувалова на посту председателя координационного совета ЧМ-2018

Источник:  Официальный сайт Правительства РФКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сменил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на посту председателя координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в распоряжении правительства РФ.

«Исключить из состава координационного совета Шувалова И.И. Указать новую должность члена координационного совета Мутко В.Л. - заместитель председателя правительства правительства РФ (председатель координационного совета)», - говорится в распоряжении. 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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