Карина Сабирова: Надо как следует настроиться на Данию, тогда все получится

Левая полусредняя сборной России Карина Сабирова высказалась о сборной Дании, с которой российская команда сыграет во вторник на чемпионате Европы в Швеции.

«Датчанки очень быстры в атаке. Этот соперник – не подарок, – сказала Сабирова в интервью агентству «Р-Спорт». – Нам надо как следует настроиться на этого противника, и тогда все получится. Мы все можем, все умеем. Ничего нового для нас на чемпионате Европы не происходит, дело только в настрое. По сравнению с предыдущими матчами на турнире нашей команде нужно поменять настрой, которого не хватало в матче со сборной Чехии».

Напомним, за два тура до конца основного раунда сборная России c двумя очками занимает пятое место в группе II, у Дании на два очка больше и третье место. При этом в плей-офф выходят только команды, занявшие первое и второе место.

Матч Дания – Россия пройдет во вторник в Хельсингборге. Начало – 22:45 (мск).