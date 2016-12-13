Владимир Тарасенко: Якупов – работящий парень, у него все получится

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказался об игре своего партнера по команде Наиля Якупова, который перестал попадать в состав «Блюз».

«Наиль – хороший работящий парень, прекрасный человек. Я думаю, что все у него получится. Но это решение тренерского штаба, и я не могу его комментировать», – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний Якупов набрал 5 (2+3) очков в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «–1» и 10 минутах штрафа.

Напомним, Якупов перешел в «Сент-Луис» в результате обмена с «Эдмонтоном». С 23 ноября форвард был заявлен лишь на один матч «блюзменов».