Рамос подарил Роналду торт в форме золотого мяча (фото)

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил своего партнера по клубу Криштиану Роналду с завоеванием четвертого «Золотого мяча» от France Football.

Защитник «сливочных» подарил 31-летнему игроку сборной Португалии торт в форме престижного трофея, который Роналду получил накануне.

Sergio Ramos has presented a Ballon d'Or shaped cake to Cristiano Ronaldo after he won the award for the fourth time.



😋🍰



[Via @realmadrid] pic.twitter.com/oM8svjBIZJ