«Спартак» в ОАЭ сыграет с «Копенгагеном»

Стал известен первый соперник «Спартака» на сборе в Абу-Даби. Им станет датский клуб «Копенгаген», сообщает «Спортфакт».

Спарринг состоится в январе в столице Объединенных Арабских Эмиратов на стадионе имени Шейха Заеда. На Аравийском полуострове спартаковцы будут тренироваться с 18 по 31 января.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. «Копенгаген» также занимает первое место в чемпионате Дании после 21 тура.