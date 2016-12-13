Игорь Суркис: Провокации – это стиль, манера игры и культура поведения «Шахтера»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что игроки «Шахтера» спровоцировали стычку игроков во время матча команд в 18-м туре украинской премьер-лиги (3:4). В результате инцидента был удален бразильский форвард «Динамо» Жуниор Мораес, ударивший трех соперников.

«Провокации являются следствием того, что они нагнетают обстановку до начала матча. Это их стиль, это их манера игры, их культура поведения. Они привыкли так себя вести. Все понимают, зачем они это делают. Для них киевское «Динамо» – большой раздражитель. Но сегодня наши ребята доказали, что они могут быть стойкими к этому.

Естественно, не все выдерживают это напряжение. Я считаю, Мораес не должен был так поступать в любом случае. Непозволительно распускать руки на футбольном поле. Но это футбол, эмоции, все хотят выиграть. Сегодня «Шахтер» был сильнее, завтра сильнее окажемся мы», – приводит слова Суркиса официальный сайт «Динамо».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча