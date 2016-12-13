Кавани готов перейти в «Манчестер Юнайтед» ради работы с Моуринью

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассматривает возможность переезда в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Express.



По информации источника, игрок не спешит продлевать контракт с действующим чемпионом Франции и готов перейти в «Манчестер Юнайтед» ради работы с Жозе Моуринью.



Минувшим летом на футболиста «ПСЖ» претендовал «Ювентус». Данную информацию подтвердил и сам Кавани, однако, игрок решил остаться в клубе после ухода Златана Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел во всех турнирах 21 матч, забил 22 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2018 года.



