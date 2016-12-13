Жуниор Мораес: Я должен извиниться перед игроками «Шахтера» и своими партнерами
Форвард киевского «Динамо»
Жуниор Мораес прокомментировал эпизод с удалением в матче 18-го тура украинской
премьер-лиги с «Шахтером» (3:4).
На 60-й минуте при счете 2:3 29-летний бразилец поочередно ударил трех игроков соперника и получил прямую красную карточку.
«Я вышел из себя, поскольку был очень расстроен ситуацией, тем, что мы проигрывали. Я должен извиниться и перед игроками «Шахтера» за то, что я сделал, и в еще большей мере перед моими партнерами, потому что подвел их, а также показал плохой пример молодым людям и начинающим футболистам, которые должны видеть хорошие моменты в игре, а не плохие», – приводит слова Мораеса официальный сайт «Динамо».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Мораес 1 (1:0). Хачериди 3 (1:1 - автогол). Рыбалка 30 (2:1). Фред 50 (2:2). Феррейра 58 (2:3). Хачериди 88 (2:4 - автогол). Беседин 90 (3:4).
Состав
Динамо К: Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 71), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораес
Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко (Малышев, 90), Коваленко (Тайсон, 72), Марлос (Дентиньо, 80), Бернард, Феррейра
Предупреждения:
Бурда, 53; Рыбалка, 56; Гонсалес, 64 - Степаненко, 28; Срна, 65; Фред, 86; Дентиньо, 90
Удаления:
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция