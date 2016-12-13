Софья Великая определится со своим будущим в январе

Олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что определится по поводу ближайших карьерных планов в январе.

- Приму решение в январе, буду я соревноваться в этом сезоне или нет. Может, буду стартовать, а, может, и пропущу сезон. Все-таки главная наша цель – Олимпиада в Токио. Если буду соревноваться в этом сезоне, то через месяц-два приступлю к полноценной подготовке, - сказала Великая «Р-Спорт».

Напомним, что на Играх в Рио-де-Жанейро Великая завоевала серебро в личном зачете и высшую награду в командном первенстве.