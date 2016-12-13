Диего Симеоне: «Вильярреал» лучше распорядился своими моментами

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Вильярреалом» (0:3) в рамках 15-го тура чемпионата Испании.



«Думаю, в первом тайме у моей команды было четыре стопроцентных момента. Очевидно, соперник лучше распорядился своими шансами и поэтому выиграл матч.



Чувствую, что мои игроки борются в каждой встрече и упорно работают на тренировках. «Атлетико» пытается сделать все, чтобы одержать победу. Особенно это касается тех ситуаций, когда когда команда настроена на гол. Это делает нас более уязвимыми. Считаю, что нам есть над чем поработать, поскольку это единственный способ стать лучше», – цитирует специалиста официальный сайт «матрасников».