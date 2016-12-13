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Диего Симеоне: «Вильярреал» лучше распорядился своими моментами

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Вильярреалом» (0:3) в рамках 15-го тура чемпионата Испании. 

«Думаю, в первом тайме у моей команды было четыре стопроцентных момента. Очевидно, соперник лучше распорядился своими шансами и поэтому выиграл матч. 

Чувствую, что мои игроки борются в каждой встрече и упорно работают на тренировках. «Атлетико» пытается сделать все, чтобы одержать победу. Особенно это касается тех ситуаций, когда когда команда настроена на гол. Это делает нас более уязвимыми. Считаю, что нам есть над чем поработать, поскольку это единственный способ стать лучше», – цитирует специалиста официальный сайт «матрасников».

Матч

Вильярреал - Атлетико - 3:0 (2:0)

Голы

Тригерос 28 (1:0). дос Сантос 38 (2:0). Сориано Р. 90 (3:0).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Коста, Марио, Гонсалес А., Руис, дос Сантос, Сориано Р., Тригерос (Н'Диай, 90), Сориано Б., Пато (Эрнандес, 79), Сансоне (Сантос, 90)

Атлетико: Облак (Мойя, 41), Годин, Савич, Эрнандес Л., Хуанфран, Коке, Тьягу (Сауль, 30), Габи, Корреа (Карраско, 65), Гризманн, Гамейро

Предупреждения:

Сансоне, 42; дос Сантос, 45; Гонсалес А., 85 - Корреа, 45; Габи, 67; Сауль, 85

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

12 декабря 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

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