Заммэра Москвы: В рамках Кубка конфедераций намерены провести в «Лужниках» пробный матч

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал о готовности стадиона «Лужники» после реконструкции.

«До конца года основной объем строительных работ завершим, и в 2017 году объект введем в эксплуатацию. Представители ФИФА признали, что «Лужники» – единственный из строящихся для чемпионата мира стадионов России, выполняющий все обязательства вовремя. Специальная техническая группа, оценивающая готовность стадионов, присвоила «Лужникам» «зеленый» статус.

В 2017 году пройдет наладка технического оборудования на арене, и мы сможем «опробовать» стадион – намерены провести здесь пробный матч в рамках Кубка конфедераций. В рамках комплексного обустройства «Лужников» еще в сентябре мы завершили работы по благоустройству Лужнецкой набережной: проезжую часть сократили до двух полос, сделали велодорожки, зоны для прогулок, занятий бегом, катания на роликовых коньках» – рассказал Хуснуллин в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, после реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.

«Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.