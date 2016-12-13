Квалификация на КЧЕ-2017. Болгария сыграет с Россией

Сегодня 13 декабря и мужская, и женская сборный России по настольному теннису проведут матчи группового квалификационного этапа командного чемпионата Еврпоы-2017 против сборных Болгарии.

Мужская команда России отправилась на ответный матч с болгарскими теннисистами в следующем составе: Григорий Власов, Вячеслав Буров, Алексей Ливенцов и Саади Исмаилов, тренер Сергей Власов.

В группе I, где выступают россияне, лидируют испанцы, которые победили в обоих матчах, в том числе и сборную России – 3:2. Напомним, что тогда за нашу страну выступали Михаил Пайков, Александр Шибаев и Григорий Власов. Россия с тремя очками (1 победа, 1 поражение) идет в группе на втором месте, Болгария – на третьем (2 поражения).

Наша женская сборная в этом турнире возглавляет группу С, взяв верх с одинаковым счетом – 3:0 – над сборными Белоруссии и Болгарии. К аутсайдерам группы – болгаркам – тренер россиянок Давит Саргсян повез молодежный, но уже довольно опытный состав: Яна Носкова (22 года), Мария Маланина (18 лет), Валерия Щербатых (17) и Мария Тайлакова (15).

По регламенту квалификационного этапа командного чемпионата Европы в дивизионе Championships 30 сборных разбиты на 10 групп по три страны в каждой. Все команды должны сыграть друг с другом по две встречи – дома и в гостях.

Последний мачт группового квалификационного этапа российские теннисисты проведут дома 13 января 2017 года: мужчины примут испанцев (матч за 1-е место в группе), а женская сыграет с белорусками (чтобы остаться на 1-м месте в группе, наши девушки могут даже проиграть, но со счетом 1:3).