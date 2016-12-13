«Бенфика» интересуется Азмуном
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.
Скауты «Бенфики» активно следят за 21-летним футболистом. По информации источника, португальский клуб рассматривает Азмуна как перспективного нападающего, который может усилить команду в будущем.
Сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну проявляют «Ливерпуль» и «Марсель».
Иранский футболист провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.
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