«Бенфика» интересуется Азмуном

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.

Скауты «Бенфики» активно следят за 21-летним футболистом. По информации источника, португальский клуб рассматривает Азмуна как перспективного нападающего, который может усилить команду в будущем.

Сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну проявляют «Ливерпуль» и «Марсель».

Иранский футболист провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.