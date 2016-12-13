Питер «ppd» Дагер: «Интересно узнать, что было не так с прошлым патчем, что им пришлось все поменять»

Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является управляющим директором организации, поделился мнением о новом патче 7.00 для Dota 2.

Interested to hear what was so wrong with the last patch that they had to change everything. — Peter Dager (@Peterpandam) 13 декабря 2016 г.

«Интересно узнать, что было не так с прошлым патчем, что им пришлось все поменять?», — написал Дагер.

Напомним, что патч 7.00 вышел появился в клиенте Dota 2 в ночь с 12 на 13 декабря.