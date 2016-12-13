«Спартак» заинтересован в приобретении защитника молодежной сборной Ганы

Московский «Спартак» проявляет интерес к молодому ганскому защитнику Даниэлю Амоа, сообщает Ghanasoccernet.com.

По информации источника, российский клуб уже сделал официальное предложение танзанийской команде «Азам», за которую футболист выступает с августа этого года. Сумма трансфера в источнике не сообщается.

В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата страны и забил один мяч. Добавим, что 18-летней футболист выступает за молодежную сборную Ганы (до 20 лет).