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«Спартак» заинтересован в приобретении защитника молодежной сборной Ганы

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Московский «Спартак» проявляет интерес к молодому ганскому защитнику Даниэлю Амоа, сообщает Ghanasoccernet.com.

По информации источника, российский клуб уже сделал официальное предложение танзанийской команде «Азам», за которую футболист выступает с августа этого года. Сумма трансфера в источнике не сообщается. 

 В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата страны и забил один мяч. Добавим, что 18-летней футболист выступает за молодежную сборную Ганы (до 20 лет).  

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