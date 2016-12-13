Николай Писарев: Моя деятельность в молодежной сборной заканчивается

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев сообщил, что прекращает работу на посту наставника российской молодежки, так как хочет сосредоточиться на клубной работе.

- Моя деятельность в молодежной сборной, наверное, заканчивается, - сказал Писарев в интервью «Р-Спорт». - Все-таки, почти семь лет - большой срок. Что касается должности спортивного директора, будем обсуждать это с Виталием Леонтьевичем (Мутко), но я сказал ему о своем желании продолжить работу в клубе в качестве главного тренера. Предложения есть, в данный момент их рассматриваю.

Писарев возглавлял молодежную сборную с 2010 по 2015 годы и в 2016 году. С 2010 года занимает пост спортивного директора РФС.