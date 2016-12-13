Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия- : -Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик- : -Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николай Писарев: Моя деятельность в молодежной сборной заканчивается

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев сообщил, что прекращает работу на посту наставника российской молодежки, так как хочет сосредоточиться на клубной работе.

- Моя деятельность в молодежной сборной, наверное, заканчивается, - сказал Писарев в интервью «Р-Спорт». - Все-таки, почти семь лет - большой срок. Что касается должности спортивного директора, будем обсуждать это с Виталием Леонтьевичем (Мутко), но я сказал ему о своем желании продолжить работу в клубе в качестве главного тренера. Предложения есть, в данный момент их рассматриваю. 

Писарев возглавлял молодежную сборную с 2010 по 2015 годы и в 2016 году. С 2010 года занимает пост спортивного директора РФС. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Писарев: В первом матче швейцарцы выиграли по делу, второй – мог завершиться вничьюСтарший тренер молодежной сборной России Николай Писарев оценил игру команды во втором товарищеском матче со Швейцарией (2:3) на сборе в Марбелье.Российская «молодежка» проиграла второй товарищеский матч швейцарцамМолодежная сборной России (игроки до 21 года) уступила сверстникам из Швейцарии во второй товарищеской игре между этими соперниками.Молодежная сборная России уступила Швейцарии в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными России и Швейцарии завершился победой швейцарцев. Итоговый счет матча – 2:1.Николай Комличенко: Как только появился вариант со «Слованом», без раздумий согласилсяФорвард «Слована» (Либерец) и молодежной сборной России Николай Комличенко рассказал, почему решил уехать в аренду в Чехию.Объявлен состав молодежной сборной России на товарищеские матчи со ШвейцариейТренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на два товарищеских матча с командой Швейцарией, которые состоятся в Марбелье 10 и 14 ноября.Дмитрий Шляхтин: Не подтверждаю кандидатуры Карпина и Писарева на пост тренера «Крыльев»Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин опроверг информацию о том, что самарский клуб могут возглавить Валерий Карпин или Николай Писарев.Николай Писарев: Не назову ни одного матча в этом сезоне, когда «Спартак» показывал командную игруЭкс-игрок «Спартака», а ныне спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что пока не видит командной игры в «Спартаке» и вспомнил последнее чемпионство клуба.Виталий Мутко: Писарев покинет «молодежку», только если возглавит клубМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с уходом Николая Писарева с поста старшего тренера молодежной сборной России.Писарев покинет посты спортдиректора РФС и тренера «молодежки»Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора Российского футбольного союза и старшего тренера молодежной сборной России.Николай Писарев: С будущим определюсь после разговора с президентом РФСГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире ЧЕ-2017 (1:1) сказал, что пока не определился со своим будущим.Николай Писарев: Результат отборочного турнира грустныйГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире Евро-2017 (1:1) признал, что команда провалила этот цикл.Отверженные. Как молодежка играла с ФинляндиейОтверженные. Как молодежка играла с ФинляндиейМолодежная сборная России не смогла на мажорной ноте завершить отбор к ЧЕ-2017, сыграв на своем поле вничью с Финляндией.Молодежная сборная России сыграла вничью с Финляндией в матче отбора на ЧЕ-2017Футболисты сборной России U21 разошлись миром со сверстниками из Финляндии в заключительном матче отборочного этапа ЧЕ-2017.Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?Перед матчем корреспондент «Советского спорта» поговорил с нападающим сборной и «Рубина» Рифатом Жемалетдиновым.По бразильской системе. Как российская «молодежка» билась с ГерманиейПо бразильской системе. Как российская «молодежка» билась с ГерманиейМолодежная сборная России уступила Германии в отборочном матче ЧЕ-2017, но показала живой, интересный футбол.Дубль Арнольда позволил Германии обыграть сборную РоссииСборная России уступила команде Германии в матче девятого тура группового раунда квалификации чемпионата Европы до 21 года.Германия (U-21) – Россия (U-21) – 4:3. Как это былоСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча квалификации молодежного чемпионата Европы-2017 между сборными Германии и России.Не называйте его русским. Как дела у азербайджанца Шейдаева в Турции?Не называйте его русским. Как дела у азербайджанца Шейдаева в Турции?Экс-зенитовец Рамиль Шейдаев находится в «Трабзонспоре» с июля – но не играет. Spb.Sovsport.ru рассказывает, что произошло с форвардом.Молодежная сборная России вылетела в Германию без шести травмированных игроковМолодежная сборная России отправилась в Германию на матч отборочного турнира Евро-2017 (U21).Головин пропустит отборочный матч ЧЕ-2017 с ГерманиейПолузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Александр Головин не поехал с национальной командой в Германию, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21 с хозяевами поля.

Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Николай Писарев
Николай Писареввсе новости