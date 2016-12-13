Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия- : -Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик- : -Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что подпишут Гризманна летом 2017 года

Источник:  The TelegraphКомментарии

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн может начать следующий сезон в составе «Манчестер Юнайтед».

По данным издания The Daily Star, которое ссылается на журналиста talkSPORT Филиба де Брюна, английский клуб уже вышел на представителей Гризманна.

Ожидается, что трансфер состоится летом 2017 года, и его стоимость составит 84 миллиона фунтов.

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Гризманн придет на замену Уэйну Руни.

«Как вы заметили, в предыдущем месяце Гризманн сказал в интервью лестные слова о премьер-лиге, Поле Погба и «Манчестер Юнайтед». В то же время есть информация о том, что Жозе Моуринью сообщил Руни, что если игрок хочет регулярно выходить на поле, ему придется сменить клуб.

Все идет к тому, что Гризманн придет на замену Руни. Сам Гризманн готов перейти, и в клубе уверены, что подпишут его», – сказал Де Брюн.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владлен Юрченко: Шансы «Байера» в матчах с «Атлетико» - 50 на 50Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года (фото)Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продолжит выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.Последний шанс Билича остаться в Англии. Прогноз на 16-й тур АПЛПоследний шанс Билича остаться в Англии. Прогноз на 16-й тур АПЛПрогноз «Советского спорта» на 16-й тур АПЛ.Ибрагимович сфотографировался с собственной статуейФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович разместил на своей странице в instagram фото, на котором он изображен рядом с собственным скульптурным изображением.Диего Симеоне: «Вильярреал» лучше распорядился своими моментамиГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Вильярреалом» (0:3) в рамках 15-го тура чемпионата Испании.Кавани готов перейти в «Манчестер Юнайтед» ради работы с МоуриньюФорвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассматривает возможность переезда в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Express.Рамос подарил Роналду торт в форме золотого мяча (фото)Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил своего партнера по клубу Криштиану Роналду с завоеванием четвертого «Золотого мяча».«Невиллу не поможет социальная сеть». Как Клопп защитил вратаря «Ливерпуля»«Невиллу не поможет социальная сеть». Как Клопп защитил вратаря «Ливерпуля»«Советский спорт» рассказывает, как Гари Невилл в очередной раз раскритиковал игру футболиста, однако, не ушел от гнева главного тренера.«Челси» не хочет продлевать контракт с Терри«Челси» не собирается продлевать контракт с защитником Джоном Терри, сообщает The Times.Фабрегас отклонил предложение китайского клуба с зарплатой 31 млн евро в годПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отказался продолжить карьеру в китайском клубе, сообщает Marca.АПЛ. 16-й тур. «Борнмут» – «Лестер», «Эвертон» – «Арсенал» и другие матчиРезультаты матчей 16-го тура чемпионата Англии.Антуан Гризманн: Быть лучшим после Роналду и Месси – это большая честьНападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который занял третье место в опросе за «Золотой мяч»-2016, отдал должное вышестоящим – португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси.Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение мадридскому «Атлетико».Примера. 15-й тур. «Вильярреал» разгромил «Атлетико» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингРоналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингВ понедельник стало известно имя обладателя «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту года.«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуРоналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуПриз вернулся к истокам – лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналистыКриштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Назван обладатель золотого мяча за 2016 год. Этот приз достался нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Марез признан лучшим футболистом Африки 2016 годаАлжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез признан лучшим футболистом Африки уходящего года. Награда присуждается Африканской конференций футбола совместно с ВВС.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости