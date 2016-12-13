В «Манчестер Юнайтед» уверены, что подпишут Гризманна летом 2017 года

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн может начать следующий сезон в составе «Манчестер Юнайтед».

По данным издания The Daily Star, которое ссылается на журналиста talkSPORT Филиба де Брюна, английский клуб уже вышел на представителей Гризманна.

Ожидается, что трансфер состоится летом 2017 года, и его стоимость составит 84 миллиона фунтов.

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Гризманн придет на замену Уэйну Руни.

«Как вы заметили, в предыдущем месяце Гризманн сказал в интервью лестные слова о премьер-лиге, Поле Погба и «Манчестер Юнайтед». В то же время есть информация о том, что Жозе Моуринью сообщил Руни, что если игрок хочет регулярно выходить на поле, ему придется сменить клуб.

Все идет к тому, что Гризманн придет на замену Руни. Сам Гризманн готов перейти, и в клубе уверены, что подпишут его», – сказал Де Брюн.