Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года (фото)
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продолжит выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
Отмечается, что сегодня игрок сборной Испании поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2022 года.
Напомним, футболист выступает за «синих» с 2012 года, пополнив ряды «Челси» из французского «Марселя».
В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 18 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.
.@CesarAzpi has today signed a new three-and-a-half-year contract!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 декабря 2016 г.
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