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Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года (фото)

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продолжит выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Отмечается, что сегодня игрок сборной Испании поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2022 года.

Напомним, футболист выступает за «синих» с 2012 года, пополнив ряды «Челси» из французского «Марселя».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 18 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.

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