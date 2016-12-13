Владлен Юрченко: Шансы «Байера» в матчах с «Атлетико» - 50 на 50

Полузащитник «Байера» Владлен Юрченко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».

«Шансы, я думаю, 50 на 50. Потому что мы встречались с ними два года назад: дома выиграли 1:0, там проиграли 1:0, и по пенальти мы не сумели пройти дальше. В принципе, игра была равная. Я думаю, что сейчас у нас есть все шансы пройти дальше», - сказал Юрченко в эфире «Радио Вести».

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

