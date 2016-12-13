Рижское «Динамо» расторгло контракт с Мулленом и Шаггом

Защитник Патрик Муллен и форвард Джастин Шагг покинули рижское «Динамо». Руководство клуба осталось недовольно игрой североамериканцев и расторгло контракты с обоими.

30-летний американский игрок обороны набрал 12 (4+8) очков в 39 матчах сезона и заработал показатель полезности «–12» и 26 минутах штрафа. На счету 24-летнего канадского форварда 11 (2+9) очков в 33 матчах при показателе полезности «–3» и шести минутах штрафа.

Отметим, что ранее Муллен и Шагг выступали в AHL.