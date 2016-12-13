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Кирилл Комбаров: Пошли клубу навстречу, надеясь, что навстречу пойдут и нам. Но теперь «Томи» никто не верит

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров заявил, что в этом сезоне была вероятность бойкота одного из матчей, но игроки решили играть. Как известно, в сибирском клубе несколько месяцев не платят зарплату, в ситуацию вмешался президент РФС Виталий Мутко. 

– Была вероятность, что один из матчей мы бойкотируем. Но все-таки все здравомыслящие люди – пошли клубу навстречу. Надеясь на то, что клуб пойдет навстречу нам, какие-то движения будут, чтобы решить проблемы. Но этого не случилось, поэтому сейчас клубу никто не верит, – сказал Кирилл Комбаров корреспонденту «Советского спорта». 

Полная версия интервью с Кириллом Комбаровым – в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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