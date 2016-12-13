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КХЛ рассмотрит введение овертаймов «3 на 3» по просьбе ФХР

Источник:  Р-СпортКомментарии

Федерация хоккея России обратилась в Континентальную хоккейную лигу с просьбой о введении формата овертаймов «три на три», сообщает «Р-Спорт».

«20 мая 2016 года на конгрессе ИИХФ было принято решение изменить правила проведения овертаймов на мужских, женских и юниорских чемпионатах мира всех категорий.

22 ноября 2016 года аналогичные изменения в правилах игры в хоккей были приняты правлением Федерации хоккея России. После этого ФХР направила в Континентальную хоккейную лигу письмо с просьбой внести соответствующие изменения в регламенты КХЛ, МХЛ и ЖХЛ», – приводит «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы лиги.

Напомним, ранее агентство сообщило о том, что с 15 декабря овертаймы в матчах регулярного чемпионата КХЛ будут проводиться в формате «три на три».

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