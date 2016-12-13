Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия15 : 17Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик0 : 0Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Депортиво» планирует приобрести Черышева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, наставник испанского клуба Фран Эскриба не рассчитывает на российского футболиста и готов отпустить его в другую команду. Отмечается, что в услугах игрока «желтой субмарины» заинтересован «Депортиво».

Напомним, Черышев выступает за «Вильярреал» на постоянной основе с 1 июля 2016 года. Ранее полузащитник выступал за команду на правах аренды, поскольку права на него принадлежали мадридскому «Реалу».

В нынешнем сезоне 25-летний Черышев провел во всех турнирах 13 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Вильярреалом» рассчитан до 2021 года.

Валерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» планирует продлить контракты с Жиру и КокленомТренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером доволен выступлениями форварда Оливье Жиру и полузащитника Франсиса Коклена.Денис Черышев – о победе над «Атлетико»: Какой великий матч провел «Вильярреал»!Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды над мадридским «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:0).Валерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛВалерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛЭкс-форвард ЦСКА прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в «Депортиво».Дмитрий Черышев: Переход Дениса в «Депортиво»? Хорош бред писать!Отец полузащитника Вильярреала Денсиа Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что Денис якобы может перейти в «Депортиво».Срна договорился о переходе в «Барселону», сторонам осталось согласовать зарплату игрокаЗащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.В «Манчестер Юнайтед» уверены, что подпишут Гризманна летом 2017 годаПолузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн может начать следующий сезон в составе «Манчестер Юнайтед».Диего Симеоне: «Вильярреал» лучше распорядился своими моментамиГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Вильярреалом» (0:3) в рамках 15-го тура чемпионата Испании.Кавани готов перейти в «Манчестер Юнайтед» ради работы с МоуриньюФорвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассматривает возможность переезда в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Express.«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко – о трансферах«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко – о трансферахБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных зимних трансферах ведущих клубов РФПЛ.«Зенит» может отпустить Витселя в «Ювентус» зимой за 6 млн евро«Зенит» рассматривает возможность отпустить полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно за 6 млн евро, сообщает Calciomercato.com.«Зенит» интересуется полузащитником «Атлетико Паранаэнсе»Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может продолжить карьеру в «Зените». Об этом бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар сообщил в своем твиттере.Гендиректор «Терека»: Клуб продлит контракты с Ивановым, Уциевым и СадаевымГенеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб продлит истекающие летом 2017 года контракты с футболистами команды Олегом Ивановым, Ризваном Уциевым и Зауром Садаевым, а некоторые легионеры могут покинуть команду.Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение мадридскому «Атлетико».«Барселона» интересуется БаккойИнтерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.Скаут «Манчестер Сити» просматривал Обамеянга на матче «Реал» – «Боруссия»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой продолжает проявлять интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.«Манчестер Сити» предлагает «Тоттенхэму» за Роуза 25 млн фунтовЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб в январе 2017 года, сообщает издание Daily Mirror.11 клубов претендуют на полузащитника «Порту» БраимиПолузащитник «Порту» и сборной Алжира Ясин Браими может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание A Bola.Дмитрий Селюк: Траоре имеет другие варианты продолжения карьеры в случае ухода из ЦСКАПредставитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сказал, что досрочное расторжение аренды московским клубом не будет для него проблемой. Он отметил, что у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.«Невозможно биться с их влиянием на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»«Невозможно биться с их влиянием на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»Победитель Лиги чемпионов установил рекорд, но дерзкий «Депортиво» возмутился: говорят, все из-за неадекватной доброты судей.Данило Силва может сменить киевское «Динамо» на «Интернасьонал»Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Об этом сообщает Globoesporte.

Депортиво
Депортивокалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Денис Черышев
Денис Черышеввсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы