«Депортиво» планирует приобрести Черышева

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Fichajes.net.



По информации источника, наставник испанского клуба Фран Эскриба не рассчитывает на российского футболиста и готов отпустить его в другую команду. Отмечается, что в услугах игрока «желтой субмарины» заинтересован «Депортиво».



Напомним, Черышев выступает за «Вильярреал» на постоянной основе с 1 июля 2016 года. Ранее полузащитник выступал за команду на правах аренды, поскольку права на него принадлежали мадридскому «Реалу».



В нынешнем сезоне 25-летний Черышев провел во всех турнирах 13 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Вильярреалом» рассчитан до 2021 года.

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