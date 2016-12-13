Сборная России (U17) сыграет с Израилем, Венгрией и Норвегией в элитном раунде отбора на Евро-2017

Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда юношеского Евро-2017.

Сборная России (игроки 2000 года рождения) попала в группу 2 с Израилем, Венгрией и Норвегией. Хозяйкой группы выступит Венгрия, матчи пройдут с 21 по 26 марта.

Финальный турнир пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии. В нем сыграют победители восьми отборочных мини-турниров, а также семь команд, занявших вторые места, которые покажут лучшие результаты в матчах с первой и третьей сборными своей группы.